Новый препарат от COVID-19 отправили в российские больницы

По словам производителя «Р-Фарм», «Коронавир» — один из первых в мире препаратов, который борется непосредственно с самим вирусом, а не с вызванными им осложнениями.
Регистрационные клинические исследования доказали, что препарат эффективно блокирует репликацию вируса. Как пояснили в компании, препарат ингибирует вирусную РНК-полимеразу, участвующую в воспроизведении вируса.
«Коронавир» может применяться только в условиях стационара, пишет РИА Новости. В аптеки он не поступит.
Это уже третий российский препарат от COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир.
«Российский производитель маркирует свой препарат цифровым кодом Data Matrix. Маркировка является аналогом паспорта лекарства, она гарантирует его подлинность и позволяет отследить весь путь движения каждой упаковки: от производства до медучреждения. Подлинность можно проверить с помощью мобильного приложения «Честный Знак», — добавили в пресс-службе производителя.
Согласно постановлению правительства, обязательная маркировка лекарств вступила в силу с 1 июля.