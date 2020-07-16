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Здоровье

Новый препарат от COVID-19 отправили в российские больницы

Препарат от COVID-19 «Коронавир» направлен в российские больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя. В оборот выпустили уже 7 374 упаковки лекарств.

Медицина. Здоровье. Таблетки.
Медицина. Здоровье. Таблетки.
СС0

По словам производителя «Р-Фарм», «Коронавир» — один из первых в мире препаратов, который борется непосредственно с самим вирусом, а не с вызванными им осложнениями.

Регистрационные клинические исследования доказали, что препарат эффективно блокирует репликацию вируса. Как пояснили в компании, препарат ингибирует вирусную РНК-полимеразу, участвующую в воспроизведении вируса.

«Коронавир» может применяться только в условиях стационара, пишет РИА Новости. В аптеки он не поступит.

Это уже третий российский препарат от COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир.

«Российский производитель маркирует свой препарат цифровым кодом Data Matrix. Маркировка является аналогом паспорта лекарства, она гарантирует его подлинность и позволяет отследить весь путь движения каждой упаковки: от производства до медучреждения. Подлинность можно проверить с помощью мобильного приложения «Честный Знак», — добавили в пресс-службе производителя.

Согласно постановлению правительства, обязательная маркировка лекарств вступила в силу с 1 июля.

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