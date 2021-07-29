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Здоровье

Новый пункт вакцинации откроют в Барнауле

Диагностический центр Алтайского края присоединился к прививочной кампании от коронавируса. Теперь привиться можно будет и там.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

Запись на вакцинацию проводится в регистратуре (в окне № 9) и будет открыта со 2 августа. Записываться по телефону нельзя, только очно.

Поставить прививку «Спутник V» можно будет в будни с 13:00 до 20:00.

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Ограничениями являются признаки ОРВИ и возраст младше 18 лет.

Где еще можно вакицинироваться

В поликлинике вне зависимости от места жительства через сайт Госуслуг и по телефонам.

Без предварительной записи:

Барнаул

  • ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65) с 10:00 до 19:30,
  • ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86в) с 10:00 до 19:30,
  • ТРЦ «Галактика» (пр-т Строителей, д. 117) с 10:00 до 19:30.

Бийск

  • мобильный комплекс возле ТРЦ «Ривьера» (г. Бийск, ул. Советская, 205/2) с 12.00 до 19.30 в будни, с 11.00 до 19.30 в выходные.
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