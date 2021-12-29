Новый российский тест поможет отличить переболевших от не болевших COVID-19

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали препарат для массового тестирования населения на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу, пишет Газета.Ru.

Новый Т-клеточный тест позволит отличить переболевших COVID-19 и не болевших, рассказал директор НИИ Арег Тотолян.

Антитела в организме человека не могут находиться на одинаково высоком уровне, — их количество со временем падает. В некоторых случаях оно падает ниже уровня чувствительности существующих тестов, — и поэтому они показывают, что антител к коронавирусу нет вовсе. При этом, защита все-таки существует.

Т-клеточный кожный тест будет показывать: помнит ли организм инфекцию, будет ли запущена выработка антител к ней, при повторном заражении.

Формулу диагностического препарата «КоронаДерм PS» ученые получили весной, после чего испытали его на себе.

«Мы завершили доклинические испытания теста „КоронаДерм PS“ и передали разработку на регистрацию в Минздрав. Далее потребуются клинические испытания. Протокол предполагает три фазы. Для проведения первой и второй фаз клинических испытаний общее количество испытуемых должно составить несколько сотен, первые две фазы должны уложиться в полтора-два месяца. Третья фаза клинических испытаний требует нескольких тысяч добровольцев», — сообщил Тотолян.

Ранее эксперт объяснил, почему быстро исчезают антитела к ковиду.