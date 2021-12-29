1 января -16°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Новый российский тест поможет отличить переболевших от не болевших COVID-19

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали препарат для массового тестирования населения на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу, пишет Газета.Ru.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

Новый Т-клеточный тест позволит отличить переболевших COVID-19 и не болевших, рассказал директор НИИ Арег Тотолян.

Антитела в организме человека не могут находиться на одинаково высоком уровне, — их количество со временем падает. В некоторых случаях оно падает ниже уровня чувствительности существующих тестов, — и поэтому они показывают, что антител к коронавирусу нет вовсе. При этом, защита все-таки существует.

Т-клеточный кожный тест будет показывать: помнит ли организм инфекцию, будет ли запущена выработка антител к ней, при повторном заражении.

Формулу диагностического препарата «КоронаДерм PS» ученые получили весной, после чего испытали его на себе.

«Мы завершили доклинические испытания теста „КоронаДерм PS“ и передали разработку на регистрацию в Минздрав. Далее потребуются клинические испытания. Протокол предполагает три фазы. Для проведения первой и второй фаз клинических испытаний общее количество испытуемых должно составить несколько сотен, первые две фазы должны уложиться в полтора-два месяца. Третья фаза клинических испытаний требует нескольких тысяч добровольцев», — сообщил Тотолян.

Ранее эксперт объяснил, почему быстро исчезают антитела к ковиду.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость