Новый российский тест поможет отличить переболевших от не болевших COVID-19

Новый Т-клеточный тест позволит отличить переболевших COVID-19 и не болевших, рассказал директор НИИ Арег Тотолян.
Антитела в организме человека не могут находиться на одинаково высоком уровне, — их количество со временем падает. В некоторых случаях оно падает ниже уровня чувствительности существующих тестов, — и поэтому они показывают, что антител к коронавирусу нет вовсе. При этом, защита все-таки существует.
Т-клеточный кожный тест будет показывать: помнит ли организм инфекцию, будет ли запущена выработка антител к ней, при повторном заражении.
Формулу диагностического препарата «КоронаДерм PS» ученые получили весной, после чего испытали его на себе.
«Мы завершили доклинические испытания теста „КоронаДерм PS“ и передали разработку на регистрацию в Минздрав. Далее потребуются клинические испытания. Протокол предполагает три фазы. Для проведения первой и второй фаз клинических испытаний общее количество испытуемых должно составить несколько сотен, первые две фазы должны уложиться в полтора-два месяца. Третья фаза клинических испытаний требует нескольких тысяч добровольцев», — сообщил Тотолян.
Ранее эксперт объяснил, почему быстро исчезают антитела к ковиду.