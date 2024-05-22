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Здоровье

Новый вариант коронавируса обнаружили в России

Вариант коронавируса FLiRT обнаружен в России, сообщает РИА Новости.

Доминирующим штаммом остается омикрон.

Симптомы

У заболевших наблюдается лихорадка, кашель, слабость, потеря вкуса или обоняния, боль в горле, мышцах или голове.

FLiRT не представляет большой опасности, указывает Lenta.ru.

Ранее в Поднебесной создали коронавирус, который убивает 100% зараженных.

Новый вирус создали на основе другого, обнаруженного у панголинов в Малайзии за несколько лет до пандемии COVID-19.

Вирус испытывали на трансгенных мышах. Грызунам вели человеческий ген.

Все мыши скончались через неделю. Вирус атаковал легкие, трахеи, кости, глаза и мозг мышей. Перед смертью они резко теряли в весе, а глаза зверьков белели.

Реакция ученых

Международная группа ученых отреагировала на это сообщение. Ученые выразили обеспокоенность. И засомневались в надежности китайской лаборатории, где проходило исследование.

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