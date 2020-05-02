Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 мая 18°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Новый вероятный способ передачи коронавируса выявили ученые

Специалисты выявили новый возможный способ передачи коронавирусной инфекции. Вероятно, COVID-19 может поражать клетки кишечника и размножаться в них.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Как передает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное на портале Eurekalert, это говорит о том, что инфекция способна передаваться не только воздушно-капельным путем.

Воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию клеток проследили голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета.

Отмечается, что при добавлении к органоидам коронавируса, они быстро заражались и число инфицированных клеток увеличивалось.

В связи с выявлением у значительной части пациентов с COVID-19 таких симптомов, как тошнота и диарея, а также ввиду обнаружения вирусных частиц в стуле переболевших, можно предполагать, что вирус способен распространяться посредством так называемой «фекально-оральной передачи».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость