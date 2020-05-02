Новый вероятный способ передачи коронавируса выявили ученые

Специалисты выявили новый возможный способ передачи коронавирусной инфекции. Вероятно, COVID-19 может поражать клетки кишечника и размножаться в них.

Как передает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное на портале Eurekalert, это говорит о том, что инфекция способна передаваться не только воздушно-капельным путем.

Воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию клеток проследили голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета.

Отмечается, что при добавлении к органоидам коронавируса, они быстро заражались и число инфицированных клеток увеличивалось.

В связи с выявлением у значительной части пациентов с COVID-19 таких симптомов, как тошнота и диарея, а также ввиду обнаружения вирусных частиц в стуле переболевших, можно предполагать, что вирус способен распространяться посредством так называемой «фекально-оральной передачи».