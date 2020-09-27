Новоалтайский депутат возмущен открытием ковидного госпиталя и готовит митинг

В Новоалтайске планируют открыть места для ковидных больных в городской больнице. Депутат Дмитрий Гришин считает , что это недопустимая «оптимизация медицины», он собирается провести мининг в защиту здравоохранения города.

«Под прикрытием COVID-19 продолжается оптимизация медицины. Единственную Городскую больницу „семиэтажку“ перепрофилировали в ковидный госпиталь вслед за бывшим нашим межрайонным родильным домом», — написал Гришин.

Минздрав готовит новые стационары для ковидных больных, количество которых сейчас неуклонно растет. Рассматривают все варианты. В их число попали городская больница Новоалтайска на 240 коек и здания инфекционного отделения и роддома городской больницы Заринска.

«Призываю всех жителей Новоалтайска не быть равнодушными к уничтожению здравоохранения города. В ближайшее время будет подано уведомление о проведении митинга за сохранение здравоохранения города», — сообщил Гришин Вконтакте.