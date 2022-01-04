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Здоровье

Новое исследование. Эпидемиологи оценили вероятность повторного заражения COVID-19

Перенесенный COVID-19 или вакцинация не обеспечивают пожизненный иммунитет. Проведенное в Катаре исследование показало, что вероятность реинфекции не слишком велика, но радоваться рано, пишет Medportal.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

Статья катарских ученых опубликована в New England Journal of Medicine, они провели масштабное исследование среди 353 тыс. человек во время двух волн заболеваемости в стране: с марта по июнь 2020 года и с января по май 2021 года.

По оценкам эпидемиологов, на сегодняшний день антитела имеют около 40% населения Катара. Чтобы определить количество людей, заболевших дважды, специалисты проанализировали результаты ПЦР-тестов всех пациентов.

Они обнаружили 1304 случая реинфекции, средний интервал между заражениями составил около девять месяцев. Большинство случаев были легкими, в том числе у тех пациентов, которые в первый раз тяжело перенесли COVID-19.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

«Вероятность госпитализации или смерти у повторных инфекций на 90% ниже, чем у первичных. Реинфекции были редкими и, как правило, легкими, возможно, из-за настроенной иммунной системы после первичного заражения», — пишут авторы исследования.

Специалисты предположили, что иммунный ответ к SARS-CoV-2 может быть аналогичен иммунитету, который вырабатывается после сезонных коронавирусов, когда обеспечивается кратковременная защита против повторного заражения и длительная — против тяжелого течения заболевания.

Ученые призвали интерпретировать эти результаты с осторожностью, в первую очередь потому, что оценка повторных случаев проводилась до широкого распространения дельта-варианта в стране. Кроме того, исследование проводилось среди жителей Катара и не факт, что в другой популяции с другим уровнем развития здравоохранения будет такая же картина.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в России повторно заражаются не более 1% переболевших COVID-19, и больше всего случаев приходится на дельта-вариант.

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