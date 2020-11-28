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Здоровье

Новогодний кремлевский подарок. Когда в России начнется массовая вакцинация от COVID-19

В конце декабря в России стартует массовая вакцинация населения от коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии «Интерфаксу».

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com

Точную дату начала прививочной кампании Песков назвать не смог, но то, что она стартует именно до Нового года в Кремле считают вопросом решенным.

По словам Пескова, вакцинация от коронавируса будет проводиться в несколько этапов, поскольку масштабы страны и количество регионов не позволяют начать эту кампанию повсеместно.

Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:

Будет определенная этапность, но задача состоит в том, чтобы были минимальные этапы, и как можно быстрее обеспечить (вакциной) всех желающих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кадр из интервью.

Песков сказал, что не может точно ответить на вопрос, сколько именно вакцины от коронавируса будет выпущено до конца 2020 года. Он только подчеркнул, что сегодня перед такой задачей стоят абсолютно все страны мира.

При этом ранее в Кремле заявляли, что обязательной процедура вакцинации от коронавируса не будет. Граждане смогут ставить ее по собственному желанию.

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