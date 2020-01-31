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31 января
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Здоровье

Алтайский край отличился в выдаче особых лекарств

Алтайский край вошел в десятку регионов-лидеров по выдаче по рецептам промаркированных лекарств из категории «7ВЗН» (7 высокозатратных нозологий). Об этом сообщает Минздрав РФ.

Аптека.
Аптека.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Это дорогостоящие лекарства для лечения редких заболеваний, которые закупаются централизованно Минздравом России за счет средств федерального бюджета и выдаются только по рецептам.

Они предназначены для лечения таких заболеваний, как миелолейкоз, гемофилия, болезнь Гоше, муковисцидоз, рассеянный склероз и ряда других.

Алтайский край входит в группу из 29 регионов, жители которых наиболее нуждаются в этих лекарствах. Также в эту группу входят, например, Новосибирская и Томская области, Красноярский край, Москва и Санкт-Петербург.

Обязательную маркировку таких лекарств ввели в октябре 2019 года.

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