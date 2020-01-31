Алтайский край отличился в выдаче особых лекарств

Это дорогостоящие лекарства для лечения редких заболеваний, которые закупаются централизованно Минздравом России за счет средств федерального бюджета и выдаются только по рецептам.
Они предназначены для лечения таких заболеваний, как миелолейкоз, гемофилия, болезнь Гоше, муковисцидоз, рассеянный склероз и ряда других.
Алтайский край входит в группу из 29 регионов, жители которых наиболее нуждаются в этих лекарствах. Также в эту группу входят, например, Новосибирская и Томская области, Красноярский край, Москва и Санкт-Петербург.
Обязательную маркировку таких лекарств ввели в октябре 2019 года.