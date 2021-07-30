30 июля
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Здоровье

Новосибирские хирурги прооперировали пациентку с редкой патологией легких

Врачи центра им. Мешалкина дали возможность дышать 50-летней жительнице Улан-Удэ, страдающей двусторонней артериовенозной мальформацией, пишет «Медпортал».

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
CC0

Болезнь характеризуется аномальным соединением между артериями и венами в нижних долях обоих легких. Это редкое врожденное заболевание — 2−3 случая на 100 тысяч населения, — которое прогрессирует с возрастом.

Женщина регулярно проходила лечение, но безуспешно — на момент госпитализации в центр им. Мешалкина она страдала от тяжелой дыхательной недостаточности. Сатурация не превышала 68% при норме от 92%.

Пациентка не могла передвигаться без кислородной маски. Все медицинские организации, куда она обращалась, не смогли предложить эффективное лечение, которое могло бы надолго облегчить ее состояние.

Хирурги новосибирского центра решили провести эмболизацию — малоинвазивное вмешательство с целью закупорки патологического кровеносного сосуда специальным веществом.

На первом этапе операции специалисты закрыли патологическое сообщение между сосудами левого легкого. Спустя десять дней было проведено повторное вмешательство, в ходе которого удалось закрыть артериовенозную мальформацию правого легкого.

По словам врачей, сатурация начала расти еще в ходе операции, а после нее насыщение крови кислородом достигло нормы — 97%. Сейчас пациентка может дышать самостоятельно и не нуждается в кислородной поддержке.

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