Новосибирские нейрохирурги спасли ребенка, от которого отказались алтайские медики

Новосибирские нейрохирурги успешно провели операцию двухмесячному мальчику из Алтайского края. Его родители не смогли найти в крае медиков, которые решились бы на операцию. Сын не спал и не ел, ему становилось все хуже, врачи спасли малыша, рассказала мама мальчика Наталья Виденеева порталу НГС-Новости.

Наталья Виденеева живет в Тальменке. Сразу после родов стало понятно, что голова ее маленького сына Егора имеет странную форму. Доктора сказали, что к месяцу все компенсируется. Но этого, увы, не произошло.

Наоборот, голова малыша после месяца резко начала вытягиваться назад. Ребёнок не спал и не ел и быстро терял вес, у него было внутричерепное давление, его выгибало, объяснила Наталья.

Педиатр отправила семью к неврологу. Врач сказала, что у мальчика скафоцефалия (шов между костями черепа слишком рано зарос) и нужна операция.

Наталья Виденеева обратилась сначала к алтайским врачам. Но местные нейрохирурги отказались делать операцию такому малышу. В федеральном центре нейрохирургии в Новосибирске ее тоже попросили подождать, пока Егору не исполнится хотя бы 4 месяца.

Тем временем мальчику становилось всё хуже. Наталья Виденеева в итоге вышла на детскую клиническую больницу в Новосибирске. Врач-нейрохирург первой детской больницы Константин Савин пояснил, что шов на черепе ребёнка стал срастаться ещё в утробе матери.

Врачи решили рискнуть и 18 сентября сделали операцию, учитывая стремительно ухудшающееся состояние Егора. Операция длилась 4 часа. Врачи раздвинули кости и освободили пространство для мозга. Скоро голова окончательно примет нормальную форму, а шрам от операции закроют волосы.

Мать Егора заверила, что уже спустя три дня после операции ребёнок стал лучше себя чувствовать, стал нормально есть и спать, «у него стали розовые щёчки». 2 октября НГС-новости сообщили, что мальчика готовят к выписке.