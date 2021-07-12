Новосибирские врачи первыми в России провели операцию по установке таранной керамической кости

Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна первыми в стране заменили таранную кость человека на керамическую, сообщают РИА Новости.

Пациенткой стала жительница Омска, у которой передающая вес всего тела на стопу таранная кость разрушилась из-за асептического некроза. Врачи сначала провели стандартную операцию по сращению стопы с голенью, но кости не срастались. Женщина испытывала постоянные боли и не могла нормально ходить.

Керамическую таранную кость изготавливали на Томском заводе Moje keramic implantate на основе современных методов 3D-моделирования. Операция длилась два с половиной час. Через четыре недели женщина начала ходить, а в целом на реабилитацию потребовалось три месяца.

«С помощью этого эндопротеза мы не только сохранили практически полный объем движений, но и восстановили форму стопы, которая была утрачена за счет сплющивания собственной таранной кости и укорочения связок и сухожилий, нарушения работы мышц. Установили анатомически правильный имплант в критически необходимую зону, и эти звенья болезни отступили», — рассказал ведущий научный сотрудник учреждения, травматолог-ортопед, доктор медицинских наук Игорь Пахомов.

В НИИТО отметили, что этот способ эндопротезирования решает проблему быстро и радикально, человек в кратчайшие сроки возвращается к полноценной жизни. В дальнейшем новосибирские специалисты планируют развивать эту технологию.