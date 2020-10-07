Новосибирские врачи спасли жителя Горного Алтая с редким заболеванием

Жителю Бичикту-Боома врачи провели уникальную операцию, которая ранее не была описана в нейрохирургии ни в России, ни в других странах. Об этом сообщает НГС.

Новосибирские врачи Федерального центра нейрохирургии прооперировали пациента, у которого сочетались два диагноза — опухоль головного мозга и один из видов гемофилии, из-за которой не сворачивается кровь.

У Алексея Машлакова развилась опухоль головного мозга больших размеров. Она сочеталась с очень редкой врождённой генетической патологией — отсутствием седьмого фактора свёртываемости крови.

Любые кровотечения, даже самые маленькие, представляли серьезную угрозу жизни. Обычно таким пациентам отказывают в проведении плановых операций.

Чтобы провести эту операцию, специалистам было необходимо нормализовать свёртывание крови. Для этого специалисты вводили пациенту препарат фактора VII, который может заменить на время недостаток своего белка. Это делали до операции, во время и в течение двух дней после неё.

Сама операция технически не отличалась от привычного удаления опухоли, но то, что сделали анестезиологи, чтобы она состоялась, произошло впервые. В базе данных медицинских статей Pubmed.gov не удалось найти описания аналогичного случая, — рассказал нейрохирург, заведующий отделением онкологии Федерального центра нейрохирургии Антон Калиновский.

Сейчас у Алексея сохраняется риск рецидива, поэтому он пройдет процедуру облучения в онкодиспансере по месту жительства.