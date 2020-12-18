Новосибирский «Вектор» разработал вакцину, способную вырабатывать антитела к ВИЧ

Научный центр «Вектор» в Новосибирске разработал вакцину «КомбиВИЧвак-Ново». Она способна вырабатывать антитела к ВИЧ. На себе ее испытывают 240 человек, сообщает «Интерфакс».

Как сообщает издание, антитела после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы — у 80%.

Испытания вакцины начались еще в 2011 году. Тогда выяснилось, она абсолютно безопасна, не имеет побочных эффектов и «индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ». На ее базе создали еще более усовершенствованный вариант вакцины — «КомбиВИЧвак-Ново».

Клинические исследования показали, что эта вакцина эффективна в борьбе против вируса иммунодефицита человека.

Теперь проходят испытания на добровольцах. На себе вакцину испытывают 240 человек.

В «Векторе» также уточнили, что для завершения разработки вакцины нужно провести клинические исследования и зарегистрировать ее в РФ.