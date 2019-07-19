Новосибирского врача увольняют после рассказа о низких зарплатах, нарушениях и опасном оборудовании

Новосибирскому врачу Роману Салову, заведующему ортопедическим отделением Клинической стоматологической поликлиники № 2, объявили об увольнении, пишет Тайга.инфо. Мужчина связывает это с тем, что раньше он рассказал о массовых нарушениях в больнице и низких зарплатах, а также возглавил областное отделение профсоюза «Альянс врачей».

Главный врач поликлиники приняла это решение после публикации сюжета о нарушениях условий труда в учреждении. Видео медикам помогли подготовить местный штаб Алексея Навального и профсоюз «Альянс врачей».

Роман Салов рассказал, что получает в общей сложности 27−28 тыс. рублей в месяц, уточняет Тайга.инфо. Медики сообщили, что часть оборудования выпущена еще в 1976—1978 годах, оно уже не подлежит ремонту. Кроме того, техника периодически бьет током.

После публикации сюжета в поликлинике работала комиссия Росздравнадзора, медики также обращались в прокуратуру и областной минздрав. Ничего не изменилось, пишет издание.

Роман Салов планирует обжаловать увольнение в суде и активнее заняться профсоюзом.