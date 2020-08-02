Новосибирскую вакцину от коронавируса начнут производить в ноябре

Вакцина от коронавируса, разработанная новосибирским научным центром «Вектор» поступит в производство в ноябре этого года, заявил в программе « Вести » гендиректор центра Ринат Максютов.

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года — началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», — пояснил Максютов.

Между тем, накануне глава федерального Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет для россиян бесплатной, все расходы государство покроет из бюджета.

Кроме того, Мурашко рассказал о завершении клинических испытаний другой вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.