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Здоровье

Новосибирцев с ВИЧ временно лишили бесплатных макарон с повидлом

В Новосибирске людям с ВИЧ перестали выдавать продуктовые наборы, которые ранее они получили в рамках социальной помощи, сообщает NGS.ru.

Макароны, еда.
Макароны, еда.
СС0

Решение предоставлять продуктовые наборы принято мэром города Анатолием Локтем в мае 2019 года. Однако с января 2020 года начались проблемы.

Как рассказала изданию одна из пациенток, чиновники заявили ей, что продуктовых корзин нет и ждать их не стоит. Получить материальную компенсацию — также проблема.

Кроме того, люди жалуются на большое количество бюрократии при оформлении помощи и на необоснованные отказы.

В набор входят: несколько видов макарон и круп, хлопья, чай, сахар, молоко сгущеное и сухое, консервы мясные и рыбные, масло подсолнечное и повидло.

В департаменте социальной политики администрации Новосибирска изданию сообщили, что решение о помощи муниципалитет, согласно закону, принимает самостоятельно.

«Не является обязанностью муниципального образования и осуществляется при наличии возможности за счет средств городского бюджета. Натуральная помощь в виде продуктовых наборов оказывается один раз в месяц и назначается сроком до трех месяцев», — отметили в департаменте.

В мэрии отметили, что сейчас проводят конкурс на закупку продуктов. Выдача продуктовых наборов возобновится в марте, после завершения конкурсных процедур.

В администрации города также уточнили, что в 2019 году выдали 209 продуктовых наборов горожанам с ВИЧ.

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