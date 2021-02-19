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Здоровье

Новосибирцы четыре часа просидели в очереди на вакцинацию от ковида. Дошло до драки

В поликлинике № 27 Новосибирска днем 18 февраля столпились около 100 человек в очереди на вакцинацию от коронавируса. Из-за задержек с поставкой вакцины люди провели в коридорах медучреждения минимум четыре часа, пишет НГС.

Вакцина.
Вакцина.
CC0

«Тут 100 человек в очереди. Жду четыре часа. Хочется, чтобы это было известно нашему министру здравоохранения Константину Хальзову и его заместителю Елене Аксеновой, которые говорят, что все у них организовано. Утром здесь вообще был мордобой. Люди не могут пробиться, — рассказал читатель НГС Виктор. — Тут с завода сотрудников привезли. Они и не прививаются, и не работают».

Возмущенный пациент передал трубку медсестре поликлиники, которая заверила корреспондента, что в ближайшее время вакцину подвезут.

«Мы ждем от „Новосибоблфарм“ с утра, — рассказала медсестра. — Людям предложено было разойтись по домам». В итоге вакцину привезли к 16:00.

В «Новосибоблфарм» рассказали, что приказ с разнарядкой от министерства получили только вчера под конец рабочего дня:

«Товар маркированный, его нужно собрать и это непросто — с соблюдением холодовой цепи и температурного режима. До обеда собрали и что успели — развезли, в том числе на Рельсовую. У нас срок установлен до 20 февраля. Транспорта у нас достаточно. Видимо, какая-то несостыковка произошла. Поликлиника не сориентировалась».

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