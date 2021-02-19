Новосибирцы четыре часа просидели в очереди на вакцинацию от ковида. Дошло до драки

«Тут 100 человек в очереди. Жду четыре часа. Хочется, чтобы это было известно нашему министру здравоохранения Константину Хальзову и его заместителю Елене Аксеновой, которые говорят, что все у них организовано. Утром здесь вообще был мордобой. Люди не могут пробиться, — рассказал читатель НГС Виктор. — Тут с завода сотрудников привезли. Они и не прививаются, и не работают».