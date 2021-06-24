Новую версию внезапного распространения «короны» представил российский эксперт

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии и вирусологии ярославского государственного медицинского университета Андрей Цветков прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в России.

Рост числа заболевших может быть связан с банальной атопией и тополиным пухом, сообщает «Царьград».

Специалист также отметил — COVID-19 обладает строго специфическим действием на определенные клетки и не может действовать на все сразу.

«Вирус обладает строгой спецификой. Поэтому все существующие сейчас неясности нужно решить, потому что завтра вирус опять постареет и начнет „трогать“ пожилых людей. Однако с учетом нашего лета, это последний шанс закрутить гайки, так как заболеваемость действительно выросла», — цитирует Цветкова «Росбалт».

Атопия — необычная реакция иммунной системы на вещества, в частности, на пыльцу.

Ранее из-за пыльцы ученые потребовали увеличить социальную дистанцию. Исследователи с помощью компьютерной модели установили, что пыльца растений может способствовать распространению SARS-CoV-2, говорится в публикации в научном журнале Physics of Fluids.

Исследование исходит из того, что воздушно-капельная частица, содержащая коронавирус, может прилипать к пыльцевому зерну.