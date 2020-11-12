О бессимптомном течении заболевания коронавирусом рассказал иммунолог

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 11 ноября, что 31% случаев коронавирусной инфекции в РФ зафиксирован у бессимптомных носителей. Бессимптомное течение ковида не представляет опасности для человека, заявил в эфире НСН иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, оно потому так и называется — „бессимптомное течение инфекции“, при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. И это не заболевание, это бессимптомное течение инфекции», — уверен Болибок.

Формулировка

Эксперт счел неверной формулировку: «человек болеет бессимптомно». По словам Болибока, у человека всегда есть симптомы, если он заболел.

«А здесь он не заболел, он заразился, но не болеет», — уточнил специалист.

Население недообследовано

По словам иммунолога, население страны недообследовано «из-за чудовищной перегрузки лабораторий».

Кроме того, эксперт указал на том, что зачастую у пациентов не удается выявить случаи заражения коронавирусом.

О статистике

По мнению эксперта, те 31% бессимптомных, о которых накануне говорила вице-премьер Голикова — это те, кто проходил обследование.

«У меня вообще такое ощущение, что сейчас, на пике пандемии, выявляется от силы четверть заболевших», — добавил иммунолог.

Тесты на антитела

Болибок считает, что доля пациентов, переболевших коронавирусом бессимптомно, будет значительно, если протестировать на антитела к коронавирусу абсолютно всех граждан.

По словам иммунолога, в основном они будут среди детей, так как их сейчас никто не тестирует, а симптомов у них нет.

Эксперт напомнил — бессимптомное течение инфекции не является болезнью, пишет РБК.

Участие в пандемии

«Человек получает инфекцию, она какое-то время живет на слизистой, потом иммунная система реагирует и вырабатывает антитела на этот вирус, на этом для него инфекционный процесс заканчивается. Собственно, на этом персонально для него и пандемия закончилась. Самый хороший вариант того, как можно принять участие в пандемиии — перенести все бессимптомно», — резюмировал специалист.

Признаки

При бессимптомном течении заболевания у человека легкое недомогание, выражающееся в небольшом ознобе, практически неощутимой ломоте в мышцах, легкое повышение цифр на градуснике — до 37.1.

Исследователи выделили основные признаки бессимптомного течения болезни: