О бессимптомном течении заболевания коронавирусом рассказал иммунолог

«Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, оно потому так и называется — „бессимптомное течение инфекции“, при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. И это не заболевание, это бессимптомное течение инфекции», — уверен Болибок.
Формулировка
Эксперт счел неверной формулировку: «человек болеет бессимптомно». По словам Болибока, у человека всегда есть симптомы, если он заболел.
«А здесь он не заболел, он заразился, но не болеет», — уточнил специалист.
Население недообследовано
По словам иммунолога, население страны недообследовано «из-за чудовищной перегрузки лабораторий».
Кроме того, эксперт указал на том, что зачастую у пациентов не удается выявить случаи заражения коронавирусом.
О статистике
По мнению эксперта, те 31% бессимптомных, о которых накануне говорила вице-премьер Голикова — это те, кто проходил обследование.
«У меня вообще такое ощущение, что сейчас, на пике пандемии, выявляется от силы четверть заболевших», — добавил иммунолог.
Тесты на антитела
Болибок считает, что доля пациентов, переболевших коронавирусом бессимптомно, будет значительно, если протестировать на антитела к коронавирусу абсолютно всех граждан.
По словам иммунолога, в основном они будут среди детей, так как их сейчас никто не тестирует, а симптомов у них нет.
Эксперт напомнил — бессимптомное течение инфекции не является болезнью, пишет РБК.
Участие в пандемии
«Человек получает инфекцию, она какое-то время живет на слизистой, потом иммунная система реагирует и вырабатывает антитела на этот вирус, на этом для него инфекционный процесс заканчивается. Собственно, на этом персонально для него и пандемия закончилась. Самый хороший вариант того, как можно принять участие в пандемиии — перенести все бессимптомно», — резюмировал специалист.
Признаки
При бессимптомном течении заболевания у человека легкое недомогание, выражающееся в небольшом ознобе, практически неощутимой ломоте в мышцах, легкое повышение цифр на градуснике — до 37.1.
Исследователи выделили основные признаки бессимптомного течения болезни:
- головная боль;
- головокружение;
- усталость / утомляемость;
- потеря концентрации;
- боли в мышцах / суставах;
- слабость, сонливость;
- тошнота;
- желудочно-кишечные расстройства.