29 сентября
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Здоровье

О борьбе с нехваткой медработников рассказал глава алтайского Минздрава

Как в Алтайском крае борются с дефицитом медицинских работников, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на онлайн-форуме.

Дмитрий Попов.
Дмитрий Попов.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Попов считает, что дефицит медработников в крае — ежегодный. В частности, утверждают жители, трудно попасть к узким специалистам.

Нехватка кадров наблюдается в городах, межрайонных медцентрах и селах.

«Первостепенная задача — укомплектование участковыми врачами, терапевтами и педиатрами сельских и городских поликлиник», — сказал Попов.

По словам министра, также нужно увеличить число фельдшеров ФАПов, отделений и станций скорой.

Специалистов, подчеркнул Попов, можно привлекать, реализую разные программы. В частности, он отметил Бийск, где обеспеченность врачами — 20,4 на 10 тыс. населения, а укомплектованность сотрудниками — 63%.

В наукограде, добавил он, предоставляют выплаты и служебное жилье.

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