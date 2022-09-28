О борьбе с нехваткой медработников рассказал глава алтайского Минздрава

Как в Алтайском крае борются с дефицитом медицинских работников, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на онлайн-форуме .

Попов считает, что дефицит медработников в крае — ежегодный. В частности, утверждают жители, трудно попасть к узким специалистам.

Нехватка кадров наблюдается в городах, межрайонных медцентрах и селах.

«Первостепенная задача — укомплектование участковыми врачами, терапевтами и педиатрами сельских и городских поликлиник», — сказал Попов.

По словам министра, также нужно увеличить число фельдшеров ФАПов, отделений и станций скорой.

Специалистов, подчеркнул Попов, можно привлекать, реализую разные программы. В частности, он отметил Бийск, где обеспеченность врачами — 20,4 на 10 тыс. населения, а укомплектованность сотрудниками — 63%.

В наукограде, добавил он, предоставляют выплаты и служебное жилье.