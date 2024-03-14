14 марта
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Здоровье

О хороших стенах и зависимости врачей от технологий поговорили в Барнауле с известным московским медиком

Марьна Лысенко, главврач московской клинической больницы №52 побывала в нескольких медучреждениях Барнаула и узнала, какие проблемы волнуют алтайских коллег больше всего.

Визит Марьяны Лысенко и Виктора Томенко в Барнаульскую больницу №3.
Визит Марьяны Лысенко и Виктора Томенко в Барнаульскую больницу №3.

Дискомфорт на душе

Марьяна Лысенко широко известна в медицинских кругах. Под ее началом московская клиническая больница №52 в 2020 году одной из первых начала спасать больных COVID-19. Позже она получила звание Героя Труда РФ, и именно поэтому ее приезд стал важен для медицинского сообщества региона.

Одним из учреждений, которые специалист посетила во время визита в город, стала новая консультативно-диагностическая поликлиника №14, которую построили при поддержке нацпроекта «Здравоохранение». Подробности долгожданного открытия можно почитать здесь и здесь.

Консультативно-диагностическая поликлиника №14
Консультативно-диагностическая поликлиника №14
Анна Зайкова

Главврач Дмитрий Денисов провел небольшую экскурсию по зданию, попутно рассказав, как поликлиника работает с новым высокотехнологичным оборудованием и искусственным интеллектом. А Марьяна Лысенко, в свою очередь, с удовольствием отметила большое количество молодых специалистов.

После московский медик пообщалась с местными главврачами краевых, городских и районных больниц.

«Мы сейчас находимся в красивом, обновленном здании. Но не все присутствующие работают в таких хороших стенах, не у всех такое новое оборудование. Как руководитель большого стационара, я понимаю этот дискомфорт на душе. Тем не менее за последние 20 лет делается очень многое, чтобы у всех были одинаково хорошие условия с точки зрения оборудования и кадровых ресурсов», — отметила она.

Новые проблемы

При этом Марьяна Лысенко считает, что в последние годы медики слишком положились на технологии, забывая, что в их работе нужна определенная самостоятельность. Зависимость от современного оборудования в том числе ставит и новые кадровые проблемы перед медицинской сферой.

Консультативно-диагностическая поликлиника №14
Консультативно-диагностическая поликлиника №14
Анна Зайкова

Становятся необходимы инженеры, которые будут обеспечивать учреждения медтехникой, ИТ-специалисты для создания медицинских информационных систем, люди, которые займутся развитием искусственного интеллекта, биологи, генетики и прочие.

«Все, что касается производства технологий, у нас пока что находится на не очень удовлетворительном уровне, и задача поднять его – одна из первостепенных», — подчеркнула врач.

Пропаганда ЗОЖ

Еще одна волнующая врачей вещь — отношение граждан к своему здоровью. По словам Марьяны Лысенко, привлечение людей к профилактике, диспансерным осмотрам и здоровому образу жизни действительно идет с трудом.

По ее мнению, здесь важна не только активность медицинского сообщества, но и убеждение, что следить за своим здоровьем — это личная зона ответственности человека. И пока люди этого не поймут, никакая статистика заболеваемости не сдвинется с мертвой точки.

Консультативно-диагностическая поликлиника №14
Консультативно-диагностическая поликлиника №14
Анна Зайкова

Государство должно подталкивать людей к этому осознанию, говорит специалист. И некоторые меры уже принимаются. Например, с 2025 года россияне, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормы ГТО, будут иметь право на налоговый вычет.

Новая жизнь

Многие медики также поинтересовались, будет ли продолжаться нацпроект «Здравоохранение» в том виде, в котором он уже дал плоды. Марьяна Лысенко заверила, что проект не просто получит новую жизнь, но и расширится.

Визит Марьяны Лысенко и Виктора Томенко в Барнаульскую больницу №3.
Визит Марьяны Лысенко и Виктора Томенко в Барнаульскую больницу №3.

В нем учтут нюансы, которые возникли впервые годы работы: кадровые сложности, подготовку немедицинских профессий, акцентированное внимание на репродуктивном здоровье, формирование нового менталитета и отношения к своему здоровью. А также поддержку врачей, работающих в сложных условиях, в том числе в малых городах, создание инфраструктуры и вовлечение молодых специалистов.

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