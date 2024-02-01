Абсолютно новый формат. Какой стала новая 14-я поликлиника, которую в Барнауле долго ждали

Спустя три года строительства и полгода проверок новая поликлиника №14 скоро распахнет свои двери. Медики начали готовиться к переезду в новое здание, а в регистратуре собираются выдавать талоны к врачам. Корреспондент altapress.ru одним из первых побывал в новой поликлинике и готов рассказать, что изменится в работе самого большого медучреждения Барнаула.

Огонь, вода и проверка

Строительства самой большой поликлиники в Барнауле врачи и пациенты ждали без малого три года. Сначала стройку, которая началась ускоренными темпами, пришлось останавливать из-за ковида, а затем ситуацию осложнили подорожавшие стройматериалы.

Закончив со строительством, поликлинику собирались открыть в 2023 году. Но в планы вмешался Стройнадзор.

«Стройнадзор несколько раз выносил заказчику и подрядчику замечания, которые требуют скорейшего исправления», - объяснил тогда ситуацию глава регионального минздрава Дмитрий Попов на пресс-конференции.

И вот, пройдя через огонь, воду и различные проверки, 30 января новая поликлиника №14 получила долгожданную лицензию на медицинскую деятельность.

Пациентов начнут принимать с 5 февраля. И с этого же дня поликлиника №14 сменит название на Консультативно-диагностическую поликлинику №14. Перемену в медучреждении объяснили тем, что теперь здесь будут оказывать как консультативные, так и высокотехнологичные диагностические услуги.

«Мы начинаем позиционировать себя, как учреждение абсолютно нового формата, - рассказал главный врач Дмитрий Денисов. - Впервые в крае на базе первичного звена здравоохранения будут сконцентрированы поликлинические услуги, консультативные и высокотехнологичные диагностические службы. Иными словами, мы становимся многопрофильной структурой. Теперь пациенты будут получать всю необходимую помощь в одном месте, а не перемещаться между различными учреждениями».

Торжественное открытие проведут после 20 февраля.

Консультативно-диагностическая поликлиника №14 Анна Зайкова

Все под одной крышей

Общая площадь здания превышает 15 тыс. кв. м. Здесь пять этажей, пять отдельных входов и больше 500 кабинетов. В общей сложности на строительство выделили порядка 1,2 млрд рублей, заявил главрач поликлиники.

В новом здании под одной крышей разместились травмпункт, дневной стационар, женская консультация, а также терапевтическое, хирургическое, рентгенологическое, эндоскопическое, физиотерапевтическое отделения и отделение медицинской профилактики.

В 14-ой поликлинике есть кабинеты неотложной помощи, инфекциониста, уролога, офтальмолога, невролога, оториноларинголога, эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога, онколога, доврачебного приема, функциональной диагностики.

Кроме того, граждан будут принимать редкие для первичного звена специалисты, в их числе пульмонолог, гастроэнтеролог, андролог, аллерголог-иммунолог, ревматолог, маммолог, сурдолог, нефролог.

Консультативно-диагностическая поликлиника №14 Анна Зайкова

Планировка поликлиники рассчитана на разделение потоков пациентов. Здесь есть отдельные входы в травмпункт, отделение неотложной помощи и инфекционное отделение, чтобы пациентам с травмами или острыми респираторными заболеваниями сразу оказали помощь. Предусмотрен вход и для женской консультации, которой здесь выделили целый блок. Здесь будут расположены кабинеты ультразвуковой диагностики, терапевт, и кабинет забора крови – так беременные смогут сдать необходимые анализы в одном месте.

Чтобы не потеряться в таком большом здании, в коридорах разместили указатели кабинетов и отделений.

Подождать своей очереди на прием пациенты смогут на мягких стульях, которые в большом количестве расставили в коридорах. А на первом этаже сделали отдельную зону отдыха с читальным столиком и большими диванами.

Консультативно-диагностическая поликлиника №14 Анна Зайкова

Комфортный переезд

Медперсонал уже начал готовиться к переезду из старых корпусов в новое здание. Это первый этап запуска поликлиники. На втором этапе начнут постепенно добавлять новые службы и виды медицинских услуг, которые мы перечислили выше.

«Это необходимо для комфортной адаптации. Да, у нас новое оборудование, мебель и ремонт, но мелочей тоже достаточно - всего предусмотреть невозможно, - объясняет Дмитрий Денисов. - Нам нужно осмотреть новые помещения, правильно расставить оборудование и проверить его работоспособность. Поэтапный переезд поможет нам безболезненно решить все необходимые вопросы».

Переезд планируют завершить до конца февраля. Все это время медики будут оказывать помощь непрерывно в старых и новом корпусах.

Консультативно-диагностическая поликлиника №14 Анна Зайкова

Новый персонал

В связи с расширением территории значительно увеличился медперсонал отделений. Например, если раньше в 14-ой поликлинике работало четыре врача ультразвуковой диагностики, то теперь их будет 10.

«В течении месяца мы планируем трудоустроить порядка 60 медиков, некоторые из них придут из коммерческих клиник. В том числе, это врачи с большим опытом, имеющие звания кандидатов медицинских наук», - рассказывает главврач поликлиники.

Консультативно-диагностическая поликлиника №14 Анна Зайкова

Эффективность и доступность

Отделения больницы оснастили современным оборудованием, общая стоимость которого составляет более 600 млн рублей.

Так в отделении лучевой диагностики уже установлены и подключены компьютерный томограф, флюорограф, два маммографа и рентгенаппарата. Они позволят эффективно выявлять заболевания на ранних стадиях и значительно повысят число проводимых исследований.

Одно из новых приобретений - компьютерный томограф. Он требуется около 800 пациентам 14-й поликлиники в год. Но до открытия нового здания врачи вынуждены направлять их в другие медицинские учреждения. После запуска отделения лучевой диагностики пациенты смогут проходить это исследование в своей поликлинике.

Консультативно-диагностическая поликлиника №14 Анна Зайкова

Другое необходимое обследование - маммография. Сейчас обследование только на одном маммографе проходят порядка 5 тыс. женщин в год. Это далеко не самый большой обхват, учитывая прикрепленное население, отмечают врачи. Но два аппарата смогут принимать значительно больше человек. К примеру, при работе в две смены скрининг смогут проходить около 50 женщин за день.

«Потребность в такого рода исследовании очень велика, - рассказывает заведующая отделением лучевой диагностики Оксана Янцева. – Прежде всего, это обязательный скрининг раз в два года женщин после сорока лет. Плюс есть диспансеризация, периодические осмотры, направления от гинекологов и онкологов. С помощью двух маммографов мы совершенно иначе выстроим маршрутизацию пациентов».

Ожидается, что один аппарат будет выполнять плановые исследования. А второй, благодаря своим характеристикам, позволит более детально получить информацию по тем пациенткам, у которых возникли подозрения на новообразования. Речь идет об информативном методе рентгенологического углубленного обследования молочных желез - цифровой маммографии с функцией «3D-томосинтез». Он представляет серию тонких срезов, выполняющих визуализацию структуры ткани молочной железы в трех измерениях. А установленная биопсийная приставка позволит под контролем рентгена взять пункцию. Именно на таком аппарате станут проходить диагностику женщины с подозрениями на онкологию.

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