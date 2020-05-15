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Здоровье

О лечении Анастасии Заворотнюк доложили Путину

Институт молекулярной биологии РАН принимает участие в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал директор института Александр Макаров президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам развития генетических технологий.

Анастасия Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк.
www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

«Родные артистки передали в институт клетки ее опухоли, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают», — цитирует Макарова РИА Новости.

Пока состояние артистки не настолько тревожное, чтобы применять эту технологию, считает директор института.

Институт занимается технологиями лечения людей с терминальной стадией рака при помощи вирусов. И специалистам удавалось существенно продлить жизнь своим пациентам.

Прозрачность

Обнародованная на высшем уровне информация о состоянии и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк является показателем прозрачности деятельности ученых, считает Управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский.

«Во-первых, это прозрачность того, чем занимаются люди, во-вторых, если это было сказано, то это вселит надежду в других людей. Они должны знать, что есть ученые, которые борются с этим недугом» — цитирует Добровинского Nation News.

Он предположил, что диагноз актрисы раскрыли с официального разрешения ее родственников. В противном случае были бы нарушены этические нормы, в рамках которых произошел бы выход за пределы передачи информации.

В 2019 году СМИ сообщили, что артистка якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга, пишет ura.ru. В сентябре Анастасию Заворотнюк госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Артистку выписали из больницы с официальным диагнозом — глиобластома.

Жена пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка принимает посильное участие в судьбе актрисы. Так, она пожертвовала средства от ледового шоу, в котором катается с супругом Заворотнюк, на лечение актрисы.

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