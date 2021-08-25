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Здоровье

О недопустимости принуждения к вакцинации заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил на съезде «Единой России», что граждан нельзя принуждать к вакцинации под угрозой потери работы.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

«Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям», — сказал российский лидер.

И подчеркнул, что вакцинация — главное оружие против распространения вируса.

Для коронавируса характерно волнообразное течение, и сейчас идет падение, пишет bfm.ru. К тому же увеличилось число как вакцинированных, так и переболевших.

«Переболевшие люди тоже вносят вклад в снижение новых случаев заражения. Если бы все люди переболели, в какой-то момент мы тоже наблюдали бы спад. Коллективный иммунитет создается как вакцинированными, так и переболевшими. Понятно, что сложно все случаи обнаружить, и от того, насколько активно ведется мониторинг, будут зависеть цифры… Но сам факт наличия тренда на снижение количества зараженных, он, скорее всего, действительно существует», — сказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин.

Между тем в России разрабатываются антитела, способные нейтрализовать все известные мутации коронавируса, сообщил «Интерфаксу» руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Однако если удастся синтезировать такой препарат, то его будут использовать для лечения ковида, то есть когда человек уже заразился. Вакцину он не заменит.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru
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