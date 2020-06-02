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Здоровье

О неэффективности противоэпидемиологических мер в России заявил вирусолог

В России в среднем за сутки с 18 мая количество заболевших коронавирусом не уменьшается и остается одинаковым — около 9 тыс. человек. Это может быть следствием неэффективности противоэпидемических мер, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

Он предполагает, что, возможно, играет роль улучшение диагностики, но это маловероятно, пишет РБК.

«Скорее всего, недостаточно хорошо работают противоэпидемические меры», — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что во всем мире идет снижение показателей смертности, что может быть связано с тремя факторами, пишет «Росбалт».

«Первое — стали тестировать людей и выявлять больше бессимптомных форм. Второе — медицина приспосабливается постепенно, лучше спасает от смерти. Третье — начинают распространяться штаммы, которые вызывают бессимптомное заражение», — полагает он.

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