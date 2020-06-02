О неэффективности противоэпидемиологических мер в России заявил вирусолог

Он предполагает, что, возможно, играет роль улучшение диагностики, но это маловероятно, пишет РБК.
«Скорее всего, недостаточно хорошо работают противоэпидемические меры», — сказал он.
Вместе с тем он отметил, что во всем мире идет снижение показателей смертности, что может быть связано с тремя факторами, пишет «Росбалт».
«Первое — стали тестировать людей и выявлять больше бессимптомных форм. Второе — медицина приспосабливается постепенно, лучше спасает от смерти. Третье — начинают распространяться штаммы, которые вызывают бессимптомное заражение», — полагает он.