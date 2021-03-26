О необычной проблеме у переболевших ковидом рассказал врач

По словам специалиста, к нему стали часто обращаться люди, перенесшие COVID-19, с жалобами на нарушения желудочно-кишечного тракта, в частности на диарею и вздутие живота.

«Речь идет о пациентах, которые до этого не испытывали проблем с желудочно-кишечным трактом, и это довольно распространенное явление», — отметил он.

Осминин признался, что в настоящее время специалисты затрудняются сказать, почему возникают осложнения — из-за вируса или приема антибиотиков, которые убивают флору, живущую в кишке, пишет АГН «Москва».

Поэтому четко проследить взаимосвязь, обусловлено это было именно коронавирусом или это эффект от лечения антибиотиками, — вот это, к сожалению, трудно сказать. Эта проблема требует дальнейшего изучения, — подчеркнул врач.

И добавил, что в редких случаях — примерно у 2% пациентов — коронавирус проявлялся в виде острого живота. У них возникала сильная боль, которая обычно свойственна для острого аппендицита, острого холецистита и прободной язвы желудка, пишет News.ru. В таких случаях возникает доскообразный живот. После обследований таких пациентов диагноз острого живота снимается, однако подтверждается COVID-19.