19 декабря
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Здоровье

О неожиданной опасности новогодних елок предупредили россиян

О неожиданной опасности праздничного дерева предупредила врач-аллерголог.

Новый год. Новогодняя елка.
Новый год. Новогодняя елка.
СС0

Дело в том, что елки в квартирах могут спровоцировать аллергию у некоторых людей, уверена эксперт Елена Гучапшева, пишет News.ru.

И речь идет не об искусственных, а натуральных елках, указывает Lenta.ru. Дело в том, что триггерами могут стать смола, древесный сок.

Симптомы аллергии

Насморк, чихание, слезотечение и зуд глаз, кашель, зуд и першение в горле. Если эти признаки не сопровождаются повышением температуры, то простуду стоит исключать.

Что делать

При признаках аллергии стоит выпить антигистаминное средство и не подходить близко к дереву.

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