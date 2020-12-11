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Здоровье

О неожиданной опасности при потере обоняния рассказал известный доктор

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при коронавирусе.

Газ.
Газ.
СС0

По его словам, есть две ситуации, когда отсутствие обоняния может реально угрожать жизни.

«Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы, в принципе, определяем качество продуктов», — сказал специалист.

Он призвал людей, зараженных коронавирусной инфекцией, проверять продукты перед употреблением и при необходимости прибегать к помощи окружающих.

Также из-за отсутствия обоняния больной не может ощущать запах дыма и газа, пишет Lenta.ru. Во время отопительного сезона необходимо внимательно следить за газовым оборудованием, а также не забывать о датчиках дыма и газа, отметил телеведущий.

Видеоролик доступен на YouTube.

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