О неожиданной пользе клубники рассказали врачи

Полезные свойства клубники
- содержит витамины, клетчатку и антиоксиданты;
- хороший источник железа, фосфора, фолиевой кислоты, марганца и калия;
- укрепляет иммунную систему;
- нормализует обмен веществ;
- защищает сердечно-сосудистую систему;
- полезна для десен;
- защищает от головной боли;
- улучшает пищеварение;
- способствует снижению веса.
В каких случаях нельзя есть клубнику
Ягода может негативно влиять на эмаль зубов, а также усугублять течение кариеса. Если есть ее натощак, это может вызвать раздражение желудка. Лучше смешивать ее с йогуртом, сливками или сметаной.
Также клубнику не рекомендуют есть людям, страдающим язвенной болезнью и гастритом, а также аллергикам.
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