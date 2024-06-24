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Здоровье

О неожиданной пользе клубники рассказали врачи

Клубника — антидепрессант и источник железа, однако есть ее можно не всем людям, сообщает РИА Новости.

Полезные свойства клубники

  • содержит витамины, клетчатку и антиоксиданты;
  • хороший источник железа, фосфора, фолиевой кислоты, марганца и калия;
  • укрепляет иммунную систему;
  • нормализует обмен веществ;
  • защищает сердечно-сосудистую систему;
  • полезна для десен;
  • защищает от головной боли;
  • улучшает пищеварение;
  • способствует снижению веса.

В каких случаях нельзя есть клубнику

Ягода может негативно влиять на эмаль зубов, а также усугублять течение кариеса. Если есть ее натощак, это может вызвать раздражение желудка. Лучше смешивать ее с йогуртом, сливками или сметаной.

Также клубнику не рекомендуют есть людям, страдающим язвенной болезнью и гастритом, а также аллергикам.

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