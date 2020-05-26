О новом пике COVID-19 предупредили эксперты ВОЗ. Сценарий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что число заболевших коронавирусом может подскочить в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Сейчас мир находится не во второй, а в середине первой волны COVID-19 по всему миру, если исходить из данных из Южной Америки, Африки, Азии и прочих стран.

Райан предупредил — вспышка в той фазе, когда болезнь поднимается.

Под «второй волной» эпидемии в классическом понимании специалисты рассматривают ситуацию, при которой число заболевших в первой волне сократится до относительно низкого уровня, а через определенное время заболевание проявит себя снова, пояснил представитель ВОЗ, пишет bfm.ru.

По мнению эксперта, такой сценарий может стать реальным для многих стран мира через несколько месяцев.