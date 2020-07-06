О новой опасности коронавируса рассказали более 200 исследователей

Коронавирус может быть более опасен, чем считалось прежде, предупредили ученые из 32 стран, сообщает The New York Times .

Издание ссылается на открытое письмо в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Его подписали 239 ученых. Они утверждают — коронавирус может перемещаться в воздухе в виде гораздо более мелких частиц. Это позволяет ему проникать в организм при дыхании.

Ученые призывают ВОЗ пересмотреть ее рекомендации по борьбе с COVID-19.

Коронавирус находит новых жертв по всему миру, в барах и ресторанах, офисах, на рынках и в казино, уверены ученые, пишет bfm.ru. Это говорит о том, что вирус задерживается в воздухе.

«Капли, висящие в воздухе, способны заразить вас много часов спустя, дрейфуя по улицам, через почтовые ящики и повсюду попадая в дома», — цитирует газета одного из ученых, подписавших обращение к ВОЗ.

Мутации

Ранее исследователи обнаружили порядка 200 мутантов коронавируса.

Новый коронавирус меняется быстрее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней, говорится на официальном сайте Минздрава РФ.

Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в человеческом организме.