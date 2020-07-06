О новой опасности коронавируса рассказали более 200 исследователей

Издание ссылается на открытое письмо в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Его подписали 239 ученых. Они утверждают — коронавирус может перемещаться в воздухе в виде гораздо более мелких частиц. Это позволяет ему проникать в организм при дыхании.
Ученые призывают ВОЗ пересмотреть ее рекомендации по борьбе с COVID-19.
Коронавирус находит новых жертв по всему миру, в барах и ресторанах, офисах, на рынках и в казино, уверены ученые, пишет bfm.ru. Это говорит о том, что вирус задерживается в воздухе.
«Капли, висящие в воздухе, способны заразить вас много часов спустя, дрейфуя по улицам, через почтовые ящики и повсюду попадая в дома», — цитирует газета одного из ученых, подписавших обращение к ВОЗ.
Мутации
Ранее исследователи обнаружили порядка 200 мутантов коронавируса.
Новый коронавирус меняется быстрее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней, говорится на официальном сайте Минздрава РФ.
Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в человеческом организме.
«Эти мутации сравнивались с вирусами SARS-CoV-1 (вызывавшим атипичную пневмонию) и MERS-CoV (вызывавшим ближневосточный респираторный синдром), которые являются предшественниками COVID-19. Выяснилось, что в то время как у SARS-CoV-1 известны около 6 изменений, а у MERS-CoV — 350 изменений, у нового коронавируса на сегодняшний день изучены около 200», — заявила ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова.