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Здоровье

О новой опасности коронавируса рассказали более 200 исследователей

Коронавирус может быть более опасен, чем считалось прежде, предупредили ученые из 32 стран, сообщает The New York Times.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Издание ссылается на открытое письмо в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Его подписали 239 ученых. Они утверждают — коронавирус может перемещаться в воздухе в виде гораздо более мелких частиц. Это позволяет ему проникать в организм при дыхании.

Ученые призывают ВОЗ пересмотреть ее рекомендации по борьбе с COVID-19.

Коронавирус находит новых жертв по всему миру, в барах и ресторанах, офисах, на рынках и в казино, уверены ученые, пишет bfm.ru. Это говорит о том, что вирус задерживается в воздухе.

«Капли, висящие в воздухе, способны заразить вас много часов спустя, дрейфуя по улицам, через почтовые ящики и повсюду попадая в дома», — цитирует газета одного из ученых, подписавших обращение к ВОЗ.

Мутации

Ранее исследователи обнаружили порядка 200 мутантов коронавируса.

Новый коронавирус меняется быстрее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней, говорится на официальном сайте Минздрава РФ.

Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в человеческом организме.

«Эти мутации сравнивались с вирусами SARS-CoV-1 (вызывавшим атипичную пневмонию) и MERS-CoV (вызывавшим ближневосточный респираторный синдром), которые являются предшественниками COVID-19. Выяснилось, что в то время как у SARS-CoV-1 известны около 6 изменений, а у MERS-CoV — 350 изменений, у нового коронавируса на сегодняшний день изучены около 200», — заявила ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова.

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