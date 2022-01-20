О пандемии опаснее ковида предупредил Билл Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс не исключил, что мир может столкнуться с пандемиями, гораздо более серьезными, чем COVID-19, сообщае т Financial Times.

Поэтому, по его мнению, потраченные на борьбу с нынешней пандемией серьезные ресурсы оправданны.

«Потратить миллиарды, чтобы не допустить экономического ущерба на триллионы и спасти человеческие жизни, — довольно хорошая страховка», — считает Гейтс.

Он предупредил, что несмотря на то, что варианты COVID-19 «дельта» и «омикрон» стали одними из самых заразных, миру, вероятно, еще придется столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний, пишет bfm.ru.

Ранее сроки окончания пандемии коронавируса назвал Билл Гейтс.

По его мнению, пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, несмотря на то, что сейчас с появлением омикрон-штамма мир, возможно, переживает ее самую сложную часть.

Гейтс заявил, что ни один вирус в истории не распространялся так быстро, как омикрон.

Прогноз от 2020-го

Пандемия СOVID-19 скорее всего закончится в 2022 году, заявил в интервью телеканалу Fox News основатель Microsoft Билл Гейтс в 2020 году

Ранее миллиардер Билл Гейтс прокомментировал теории о том, что он хочет захватить мир чипизацией людей через вакцины.

По его словам, такие сплетни приводят к вражде между людьми.

Инвестор ВОЗ

В феврале 2020 года фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил более $100 млн КНР на обеспечение мер по противодействию коронавирусу COVID-19. Среди этих мер были и исследования по поиску вакцины и обеспечение дополнительных мобильных госпиталей для зараженных.

По мнению американского экономиста, лауреата нобелевской премии Джозефа Стиглица, Билл Гейтс является «наилучшим примером идеалов американского духа»: накопив состояние, он стал жертвовать крупные суммы на борьбу с болезнями по всему свету и улучшение образования в США.

Добровольный спонсор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды. Ещё один серьезный спонсор ВОЗ — Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI). Его основателем и вдохновителем также является Билл Гейтс. От фонда Гейтсов в настоящее время поступает от 10 до 14% от всего бюджета ВОЗ.