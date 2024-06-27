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Здоровье

О пользе и вреде черешни рассказал диетолог

В черешне содержатся витамины групп А, B и С, а также минеральные вещества и клетчатка. Однако ее не стоит есть при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, сообщает РИА Новости.

По словам врача, в черешне содержатся витамины, обладающие антиоксидантным действием. Однако какими бы полезными свойствами не обладала черешня, переедать ее не следует.

Из-за высокого содержания клетчатки черешню не рекомендуют включать в рацион при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта. Например, при синдроме раздраженного кишечника, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения.

Также черешню нельзя употреблять при индивидуальной непереносимости продукта и аллергических реакциях. Люди, у которых диагностирована аллергия на пыльцу березы, могут столкнуться с перекрестной аллергией на черешню.

Ранее стало известно, какой продукт может повысить либидо.

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