О последствиях иглоукалывания рассказала врач

Иглоукалывание, или акупунктура, — разновидность альтернативной медицины. Введение игл по китайскому методу лечения приводит к «стимуляции восстановительных процессов» в организме человека, сказала врач.
Противопоказания к процедуре — наличие очагов активной инфекции или злокачественных новообразований, инфекционные заболевания, заболевания крови и кожи.
Местные осложнения могут быть выражены кровотечением, ожогами, контактным дерматитом, простреливающей болью и парестезией — ощущением жжения, покалывания и мурашек.
«Процедура не является абсолютным противопоказаниям при беременности, но некоторые точки при укалывании могут вызвать роды. Также не рекомендовано проводить акупунктуру людям старше 70 лет и детям младше года», — подчеркивает Бородина.
При выборе клиники следует внимательно изучать лицензии и сертификаты медицинского учреждения. Проходить такую процедуру у специалистов без высшего образования и вне медицинских клиник опасно.