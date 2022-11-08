8 ноября
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Здоровье

О последствиях иглоукалывания рассказала врач

Иглоукалывание может стать причиной инфекционных заболеваний, а также повреждений сосудов и нервов. Об этом «Известиям» сообщает врач-невролог «Инвитро-Москва» Анастасия Бородина.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

Иглоукалывание, или акупунктура, — разновидность альтернативной медицины. Введение игл по китайскому методу лечения приводит к «стимуляции восстановительных процессов» в организме человека, сказала врач.

Противопоказания к процедуре — наличие очагов активной инфекции или злокачественных новообразований, инфекционные заболевания, заболевания крови и кожи.

Местные осложнения могут быть выражены кровотечением, ожогами, контактным дерматитом, простреливающей болью и парестезией — ощущением жжения, покалывания и мурашек.

«Процедура не является абсолютным противопоказаниям при беременности, но некоторые точки при укалывании могут вызвать роды. Также не рекомендовано проводить акупунктуру людям старше 70 лет и детям младше года», — подчеркивает Бородина.

При выборе клиники следует внимательно изучать лицензии и сертификаты медицинского учреждения. Проходить такую процедуру у специалистов без высшего образования и вне медицинских клиник опасно.

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