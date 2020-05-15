О рисках при вакцинации от коронавируса рассказал бывший главный санитарный врач

В таком случае иммунная система пожилых «не даст такой адекватной реакции», пояснил парламентарий.

Также Онищенко отметил, что при изучении вакцины важно доказать отсутствие ее негативного влияния на развитие плода в случае вакцинации беременных женщин. Поэтому требования к препарату будут очень высокими, такими же, как к вакцине для детей.

«Важно, чтобы не было никакой тератогенности, температурной реакции, потому что чужеродный белок вводится», — подчеркнул в разговоре с НСН депутат.

Стоит отметить, что создание вакцины от коронавируса в России находится в стадии разработки, пишет News.ru.

За последние месяцы ученые из разных стран разработали и начали испытывать вакцины от коронавируса нового типа. Некоторые из них проверяют в экспериментах на животных, другие — на добровольцах. Первые итоги испытаний, как ожидают ученые, станут известны лишь примерно через полтора года, если методика тестирования вакцин не поменяется, отмечает ТАСС.

Между тем стало известно, что американские и британские ученые успешно испытали экспериментальную вакцину от COVID-19 на макаках. Она сумела защитить обезьян от развития пневмонии в результате заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования, опубликованные на ресурсе bioRxiv.

«Мы показали, что одиночная доза вакцины ChAdOx1-nCoV-19 эффективна в предотвращении повреждения легких при введении высоких доз SARS-CoV-2. Также исследование показало, что вакцина защитила макак-резусов от развития пневмонии», ― говорится в публикации.