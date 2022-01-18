О риске начала твиндемии предупредили эксперты

Из-за жестких ограничений прошлой зимой в Европе практически полностью исчез вирус гриппа, однако в этом году он возвращается гораздо более быстрыми темпами, сообщает Reuters со ссылкой на данные медрегулятора ЕС.

Процесс вызывает опасения по поводу двойной эпидемии, или твиндемии. Учитывая, что в этом году циркулирует наиболее опасный для пожилых людей штамм вируса гриппа H3A.

Возвращение вируса может стать началом необычно долгого сезона гриппа, который может затянуться до лета, сообщил главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен, пишет РБК.

Твиндемия может оказать чрезмерное давление на и без того перегруженные системы здравоохранения.

Адаптация вакцин

Вакцины против гриппа адаптируются каждый год, чтобы сделать их максимально эффективными против постоянно меняющихся штаммов.

Их состав определяется за шесть месяцев до начала сезона гриппа, исходя из циркуляции вирусов в противоположном полушарии. Это дает производителям лекарств время для разработки и производства лекарств.

Однако в прошлом году вирус гриппа практически не циркулировал, поэтому доступные в этом году вакцины против него не будут оптимальными против H3A.

В России

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 регионах.

Для России проблема гриппа серьезнее, чем ковид, считает доктор медицинских наук и академик РАН Геннадий Онищенко.