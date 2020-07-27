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27 июля
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Здоровье

О риске заразиться от рыбы напомнили россиянам

Россиянам напомнили о риске заразиться паразитами от рыбы.

Рыба.
Рыба.
СС0

«Следует помнить, что рыба и рыбная продукция могут быть заражены паразитами. Наиболее распространенными являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы и анизакидозы», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В некоторых случаях заболевания могут приводить к инвалидности и смерти.

Так, заражение описторхозом происходит при употреблении в пищу карпов, язей, плотвы, красноперки и других видов рыб в необеззараженном виде.

«Меры личной профилактики просты: варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания; жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут; солить: мелкую рыбу в течение 14 дней, крупную (свыше 25 сантиметров.) в течение 40 суток с добавлением двух килограммов соли на 10 килограммов рыбы», — посоветовали в ведомстве.

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