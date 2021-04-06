О самом смешном мифе про «Спутник V» рассказал разработчик вакцины

Разработчиков очень порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры Центра Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca.
Гинцбург напомнил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее в шутку предложил «отдать долг» и повысить эффективность AstraZeneca с помощью компонента российской вакцины, пишет bfm.ru.
Меморандум
В конце 2020 года Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о взаимодействии, который предполагает сотрудничество в клинических испытаниях комбинированного применения российского «Спутника V» и вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca.