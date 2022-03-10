10 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

О серьезной опасности употребления молока предупредили врачи

Индийские врачи предупредили, что употребление молока и молочных продуктов может представлять серьезную опасность.

Молоко.
Молоко.
CC0

«Молочка» может ускорить развитие симптомов рассеянного склероза, сообщает «Медик Форум».

Специалисты подчеркнули — люди, страдающие от данного аутоиммунного заболевания, могут испытывать проблемы со зрением, онемение, а также покалывание в конечностях.

Если заболевание запустить, возможны такие последствия, как паралич, потеря зрения или трудности с подвижностью. Больные рассеянным склерозом чаще жалуются на тяжелые симптомы болезни, если употребляют молочные продукты.

Белок, содержащийся в коровьем молоке, способен вызывать воспаление, повреждающее нейроны. Результаты исследований показали, что повреждения наблюдались как у людей, так и у мышей, которым вводили разные белки из коровьего молока, пишет Lenta.ru.

В итоге исследователи предложили определенным группам больных избегать молочных продуктов. Так, например, эксперты призвали пациентов с рассеянным склерозом, у которых имеется аллергия на казеин из коровьего молока, не употреблять молоко, йогурты или творог.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость