О серьезной опасности употребления молока предупредили врачи

Индийские врачи предупредили, что употребление молока и молочных продуктов может представлять серьезную опасность.

«Молочка» может ускорить развитие симптомов рассеянного склероза, сообщает «Медик Форум».

Специалисты подчеркнули — люди, страдающие от данного аутоиммунного заболевания, могут испытывать проблемы со зрением, онемение, а также покалывание в конечностях.

Если заболевание запустить, возможны такие последствия, как паралич, потеря зрения или трудности с подвижностью. Больные рассеянным склерозом чаще жалуются на тяжелые симптомы болезни, если употребляют молочные продукты.

Белок, содержащийся в коровьем молоке, способен вызывать воспаление, повреждающее нейроны. Результаты исследований показали, что повреждения наблюдались как у людей, так и у мышей, которым вводили разные белки из коровьего молока, пишет Lenta.ru.

В итоге исследователи предложили определенным группам больных избегать молочных продуктов. Так, например, эксперты призвали пациентов с рассеянным склерозом, у которых имеется аллергия на казеин из коровьего молока, не употреблять молоко, йогурты или творог.