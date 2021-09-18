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Здоровье

О ситуации с ковидом в Алтайском крае рассказали в оперштабе

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 121 пациент, умерло 26 человек, от ковида — 24.

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

По состоянию на 18 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 554 человека.

Количество тяжелобольных — 526, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 218.

Минздравом края развернуто 3604 коек, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ — 322.

Где заболели

Барнаул — 59, Бийск — 20, Рубцовск — 19, Алейск — 11, Заринск — 10, Шипуновский район — 8, Змеиногорский, Павловский, Угловский районы — по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Бийский, Волчихинский, Михайловский, Шелаболихинский районы- по 5 заболевших, Славгород, Калманский, Локтевский, Топчихинский, Третьяковский районы — по 4 заболевших, Алейский, Ключевский, Краснощековский, Петропавловский районы — по 3 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Немецкий национальный, Смоленский, Советский, Табунский, Усть-Калманский, Хабарский районы — по 2 заболевших, Благовещенский, Быстроистокский, Зональный, Красногорский, Курьинский, Новичихинский, Первомайский, Поспелихинский, Солонешенский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарышский районы — по 1 заболевшему.

Всего — 237 человек.

Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2 058 573 человек. 2 296 353 человека составляло население Алтайского края на 1 января 2021 года.

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