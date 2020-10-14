О смертельной опасности коронавируса для мозга рассказали ученые

Специалисты отслеживали состояние 606 пациентов с COVID-19, у которых были диагностированы заболевания головного мозга или другие нервные расстройства.
Ученые не выявили случаев воспаления мозга или окружающих оболочек (энцефалит и менингит), что указывает на то, что вирус не попадает в центральную нервную систему непосредственно.
Но в то же время возникновение неврологических симптомов резко повышает риск смерти госпитализированного пациента — на 38%. Они также на 28% увеличивают вероятность длительной терапии или реабилитации сразу после выписки из больницы.
Неврологические осложнения являются вторичными последствиями тяжелого заболевания и снижения содержания кислорода в организме, пишет Lenta.ru.
О результатах исследования кратко рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.