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Здоровье

О смертельной опасности коронавируса для мозга рассказали ученые

Ученые медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета заявили, что у каждого седьмого зараженного коронавирусом SARS-CoV-2 могут развиваться неврологические повреждения, представляющие угрозу для жизни. Симптомы варьируются от временной дезориентации до судорог и инсульта.

Мозг. Нейроны.
Мозг. Нейроны.
СС0.

Специалисты отслеживали состояние 606 пациентов с COVID-19, у которых были диагностированы заболевания головного мозга или другие нервные расстройства.

Ученые не выявили случаев воспаления мозга или окружающих оболочек (энцефалит и менингит), что указывает на то, что вирус не попадает в центральную нервную систему непосредственно.

Но в то же время возникновение неврологических симптомов резко повышает риск смерти госпитализированного пациента — на 38%. Они также на 28% увеличивают вероятность длительной терапии или реабилитации сразу после выписки из больницы.

Неврологические осложнения являются вторичными последствиями тяжелого заболевания и снижения содержания кислорода в организме, пишет Lenta.ru.

О результатах исследования кратко рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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