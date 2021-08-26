О стабилизации темпов распространения коронавируса в мире сообщила ВОЗ

В последние два месяца темпы распространения коронавируса увеличивались.
За неделю с 16 по 22 августа в мире зафиксировали 4,5 млн новых случаев заражения коронавирусом и 68 тыс. смертей.
На предыдущей неделе — 4,4 млн случаев заражения и 66 тыс. смертей. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что это говорит о стабилизации ситуации, пишет polit.ru.
С начала пандемии коронавирусом заразились 214 млн человек, умерли — 4,4 млн.
В России ежедневно регистрируют около 20 тыс. новых случаев ковида. Всего к 25 августа в стране выявили 6 804 910 случаев коронавируса, от него умерли 178 423 жителя страны, выздоровели — 6 073 157 человек.
Между тем произошел всплеск заболеваний в одной из самых вакцинированных стран мира — Израиле.
Страна имеет один из самых высоких показателей вакцинации в мире: 80% граждан старше 12 лет полностью вакцинированы. COVID, как считали большинство израильтян, потерпел поражение. Все ограничения были сняты, и израильтяне вернулись к многолюдным вечеринкам и молитвам в закрытых помещениях без масок.
Через два месяца Израиль оказался на волосок от худшего ежедневного показателя, когда-либо зарегистрированного в стране.