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Здоровье

О «температурных качелях» рассказала российский профессор

Метеозависимость — не миф и не выдуманная болезнь, но чаще всего на нее жалуются люди с хроническими заболеваниями или сердечники, рассказала «Российской газете» профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медицинского университета Ольга Кореннова.

Головная боль. Усталость
Головная боль. Усталость
СС0

Большинство жалоб, связанных с «температурными качелями» — это скачки давления, боль в суставах, головная боль, учащенное сердцебиение.

Эксперт объяснила — сосуды подстраиваются под погодные колебания, то есть из-за изменения атмосферного давления меняется и давление внутри брюшной полости и черепной коробки. Отсюда и боли.

Она привела такой пример — домашние питомцы своим поведением часто предсказывают морозы или дожди. Человек — «такая же часть живой природы, он тесно с ней взаимосвязан», подчеркнула врач.

Как правило, на метеозависимость жалуются люди с хроническими заболеваниями, астеники и гипертоники, люди с болезнями сердца, пишет «Росбалт». В дни, когда погода резко меняется, врачи часто выезжают к пациентам с подозрением на инфаркты и инсульты.

Кореннова посоветовала метеозависимым людям регулярно заниматься фитнесом, закаливаться, принимать контрастный душ. Все это поможет повысить выносливость сосудов.

Однако тренировки не должны быть изнуряющими. Немаловажно — спорт можно заменить на получасовые и более длительные прогулки пешком.

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