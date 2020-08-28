О трех важнейших для иммунитета витаминах рассказала диетолог

Врач-диетолог Джулия Зумпано (США) назвала три важнейших витамина для крепкого иммунитета, пишет Heilpraxisnet.

Человеческому организму необходим витамин С, поскольку он стимулирует иммунную систему. При его недостатке человек более восприимчив к различным заболеваниям. Зумпано советует есть продукты, богатые витамином С — апельсины, грейпфруты, мандарины, клубнику, перец, шпинат, капусту и брокколи.

Для крепкого здоровья потребуется витамин B6. Его можно получить, включая в рацион курицу, рыбу, зеленые овощи и нут.

Третьим, не менее важным, витамином для иммунитета считается витамин Е. Его недостаток можно восполнить, ежедневно употребляя орехи и шпинат, пишет Lenta.ru.

Диетолог призывает избегать пищевых добавок (БАДы) и получать все необходимые витамины с помощью сбалансированного питания.