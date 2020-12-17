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Здоровье

О трудностях с покупкой лекарств сообщили более трети россиян

С проблемами при покупке лекарств за последние месяц-два сталкивались более трети жителей России (35%).

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
СС0

Среди жителей городов с населением более 1 млн человек эта доля составила 44%, следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение».

Исследование показало, что основные трудности сейчас — это отсутствие нужных лекарств в аптеках, дефицит медикаментов, рост цен на лекарства, отсутствие антибиотиков, противовирусных, жаропонижающих и обезболивающих препаратов, продажа слишком многих лекарств по рецептам, в частности антибиотиков.

34% респондентов не могли за последние полгода-год найти в аптеке лекарство, которое раньше покупали без проблем, пишет znak.com. Столько же опрошенных заявили о существенном удорожании медицинских препаратов, которые регулярно покупали.

Всероссийский опрос проведен среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

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