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Здоровье

О тяжелой лихорадке из Индии предупредил вирусолог

Тяжелая лихорадка, вызванная вирусом Киасанурской лесной болезни и циркулирующая в Индии и Китае, опасна для других регионов., заявил глава отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Валерий Локтев, сообщает «Интерфакс».

Варнаси, Индия.
Варнаси, Индия.
www.airpano.ru

Риск распространения вируса, передающегося через аэрозоль, вызывает тревогу.

«Летальность у него приличная, институт в Индии, который его открыл, весь полег. Это тяжелая геморрагическая лихорадка», — отметил Локтев.

За вирусом Киасанурской лихорадки наблюдает весь мир, однако пока он распространен лишь в Индии и Китае.

Эксперт напомнил — география таких вирусов меняется, пишет Lenta.ru.

Что касается данных по заболеваемости вирусом Киасанурской лесной болезни в России, то, по словам специалиста, в стране был выявлен лишь один случай заражения. При этом лечение пациента заняло три месяца, один месяц из трех инфицированный провел в реанимации.

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