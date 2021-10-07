О тяжелой лихорадке из Индии предупредил вирусолог

Риск распространения вируса, передающегося через аэрозоль, вызывает тревогу.
«Летальность у него приличная, институт в Индии, который его открыл, весь полег. Это тяжелая геморрагическая лихорадка», — отметил Локтев.
За вирусом Киасанурской лихорадки наблюдает весь мир, однако пока он распространен лишь в Индии и Китае.
Эксперт напомнил — география таких вирусов меняется, пишет Lenta.ru.
Что касается данных по заболеваемости вирусом Киасанурской лесной болезни в России, то, по словам специалиста, в стране был выявлен лишь один случай заражения. При этом лечение пациента заняло три месяца, один месяц из трех инфицированный провел в реанимации.