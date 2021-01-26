О вакцинации бессимптомных больных COVID-19 рассказал эксперт

Вакцина от коронавируса не нанесет вреда, если человек болеет бессимптомно, уверен директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Арег Тотолян.

«Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, этой ситуации опасаться не нужно. В этом случае вакцина нанести вред не может», — цитируют Тотоляна «Известия».

Он рекомендовал повременить с вакцинацией тем, у кого есть признаки ОРЗ и потеря обоняния. Эксперт отметил, что иммунитет, выработанный естественным путем, как правило, более стойкий, чем после вакцины, пишет bfm.ru.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова не рекомендовала делать прививку тем, кто переболел коронавирусом.