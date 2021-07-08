О верном способе избавиться от жира на животе рассказала врач

Врач-диетолог Ольга Дедкова рассказала об опасности абдоминального ожирения и о том, как избавиться от жира на животе.

По словам медика, абдоминальное ожирение, когда жировая клетчатка скапливается в области живота, гораздо опаснее, чем жир на бедрах, пишет РИА Новости.

Оно означает, что жир окружает внутренние органы. Это меняет метаболизм человека, способствует развитию артериальной гипертонии, болезней сердца.

Абдоминальное ожирение диагностируется в том случае, когда объем талии человека начинает превышать 90 сантиметров в диаметре.

«Когда жир накапливается внутри поджелудочной железы и печени, развивается сахарный диабет второго типа, ожирение печени и даже печеночная недостаточность», — предупредила врач.

Решить проблему с помощью липосакции не получится — она может убрать только подкожный жир, но не висцеральный, считает врач. В этой ситуации придется менять образ жизни и включать в расписание физические нагрузки.

Диету человеку с абдоминальным ожирением должен назначать специалист. При этом худеть рекомендуется медленно — до 2,5 килограмма в месяц.

«Меняющийся метаболизм является тяжелой задачей для печени, которая уже нагружена внутренним жиром. Часто врач для коррекции веса подбирает медикаменты, поскольку абдоминальное ожирение осложняется другими заболеваниями», — объяснила Ольга Дедкова.

Она отметила, что при данном типе ожирения нет смысла качать пресс.

Более эффективны так называемые нагрузки малой интенсивности — ходьба, велотренажер, плавание. Физкультурой следует заниматься до четырех раз в день в течение 30−40 минут, пишет News.ru. Следует помнить, что процесс сжигания жира в организме запускается через 30 минут после начала занятий. При этом обязательно следует задействовать ноги, так как крупные мышцы заставляют организм тратить больше энергии.

Визуальный эффект станет заметен через два месяца, а через пять удастся избавиться от 10 килограммов.