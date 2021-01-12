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Здоровье

О высокой скорости мутации коронавируса предупредил российский ученый

Коронавирус обладает высокой скоростью мутации, которая в 250 раз превышает показатели изменений вируса гриппа, предупредил российский доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» Борис Кершенгольц, пишет РИА Новости.

Вирус.
Вирус.
rosnauka.ru

В связи с этим глобальная стратегия борьбы с пандемией нуждается в корректировке. Ученый указал, что стоит уделить внимание созданию комплексных препаратов, которые не только обладали бы неспецифическим противовирусным действием, но и снижали бы риски нарушений в работе системы свертывания крови и иммунитета после болезни.

Ранее сообщалось, что у россиянки со сниженным иммунитетом, которая полгода болела коронавирусом, развилось 18 новых мутаций COVID-19, пишет Lenta.ru. Женщине 47 лет, у нее злокачественная лимфома.

Исследовавшие случай ученые выяснили, что две мутации были идентичны тем, что обнаружили у норок в Дании.

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