О высокой скорости мутации коронавируса предупредил российский ученый

В связи с этим глобальная стратегия борьбы с пандемией нуждается в корректировке. Ученый указал, что стоит уделить внимание созданию комплексных препаратов, которые не только обладали бы неспецифическим противовирусным действием, но и снижали бы риски нарушений в работе системы свертывания крови и иммунитета после болезни.

Ранее сообщалось, что у россиянки со сниженным иммунитетом, которая полгода болела коронавирусом, развилось 18 новых мутаций COVID-19, пишет Lenta.ru. Женщине 47 лет, у нее злокачественная лимфома.

Исследовавшие случай ученые выяснили, что две мутации были идентичны тем, что обнаружили у норок в Дании.